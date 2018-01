A mãe do modelo da H&M que vestiu uma camisola que suscitou uma enorme controvérsia por causa da frase estampada na parte da frente da peça de roupa pronunciou-se, pela primeira vez, sobre a polémica.

No Facebook, citado pelo jornal britânico Daily Mail, foi num comentário a uma publicação sobre o caso, que a mulher, Terry Mango, afirmou não ter percebido a polémica e considerou que as pessoas estão a exagerar.

Depois de também ter revelado que esteve presente durante toda a sessão fotográfica do filho, Terry acrescentou: “Eu sou a mãe e este é apenas uma de centenas de peças que o meu filho vestiu. Parem de 'chorar' a toda a hora… Assunto desnecessário. Ultrapassem o assunto!”

No entanto, as reações não tardaram a chegar e são já muitas as vozes a criticar a atitude da mãe. Numa publicação feita no Instagram, onde Terry Mango dá os parabéns ao filho pelo quinto aniversário, vários utilizadores manifestaram o seu desagrado em relação aos comentários da mãe, de tal forma que alguns deles acusam-na de "perder a dignidade em função de dinheiro".