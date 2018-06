Saudado como político moderno e progressista, o primeiro-ministro do Canadá, também considerado um ícone de estilo, chama muitas vezes a atenção pelo guarda-roupa, sobretudo pelo gosto especial que tem por meias. Desta vez, Justin Trudeau volta a dar nas vistas por algo que nada tem a ver com a política: o que circula agora é um boato bizarro sobre as suas sobrancelhas.

De acordo com o site BuzzFeed News, bastaram apenas alguns segundos de vídeo retirados da conferência de imprensa de Justin Trudeau com o presidente francês Emmanuel Macron, quinta-feira, na cimeira do G7, para que uma teoria estranha começasse a circular nas redes sociais de que as sobrancelhas do chefe do Governo canadiano são falsas. Especificamente, porque uma delas alegadamente caiu ou se descolou durante a conferência de imprensa.

Justin Trudeau’s left eyebrow detached after meeting Trump — so what? These days, who doesn’t wear fake eyebrows? pic.twitter.com/EZTeYllCrH — Mike (@Doranimated) 10 de junho de 2018

A estação de televisão Russia Today (RT) lançou mesmo uma sondagem com a pergunta: Dê a sua opinião - Trudeau está a usar sobrancelhas falsas ou é uma ilusão de ótica muito, muito infeliz? O resultado depois de mais de 3.000 votos foi 81% a favor de que as sobrancelhas são falsas e 19% de que se trata apenas de uma ilusão de ótica.

Para o repórter do BuzzFeed News, Ishmael N. Daro, a teoria das sobrancelhas falsas não faz sentido e está totalmente errada. O jornalista defende que basta olhar com atenção para o vídeo da conferência de imprensa para se perceber que se trata de uma ilusão de ótica: a má iluminação coloca uma sombra estranha na sobrancelha esquerda de Trudeau, fazendo parecer que está a descolar-se do rosto.

I can't believe this has to be said, but Justin Trudeau obviously didn't have a "fake eyebrow" falling off during his press conference with Emmanuel Macron. It's a trick of the light. When looking down, the shadow makes his left brow look weird. When looking up, it looks normal pic.twitter.com/Xnlaol0MvR — ishmael n. daro (@iD4RO) 10 de junho de 2018

As fotografias da conferência de imprensa confirmam a integridade das sobrancelhas do primeiro-ministro do Canadá. Aqui fica uma:

Emmanuel Macron e Justin Trudeau na cimeira do G7 (REUTERS/Chris Wattie)

Já um utilizador do Twitter dá uma explicação mais profunda.

Enquanto decorre um escândalo de sobrancelhas falsas, os registos fotográficos mostram que a sobrancelha esquerda de Justin Trudeau é mais espessa no fundo ao longo da zona supraorbital. Uma camada mais fina de pelos para cima, mais perto da glabela [espaço compreendido entre as sobrancelhas]. É por isso que pode parecer uma sobrancelha falsa que está a cair”, escreve Sean Craig, na rede social.