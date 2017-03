Piratas da Somália sequestraram um navio-tanque do Sri Lanka, esta segunda-feira, naquele que foi o primeiro ataque a uma embarcação comercial na região desde 2012. Os piratas exigiram o pagamento de um resgate e a polícia local destacou forças especiais para libertarem o navio.

Os sequestradores levaram o navio Aris 13 para Alula, uma cidade portuária na região de Puntland, norte da Somália, e já fizeram saber que exigem o pagamento de um resgate. A informação foi confirmada pela Força Naval da União Europeia (EU Navfor, na sigla em inglês), que não especificou o valor do montante exigido. A missão naval europeia lançou uma aeronave para patrulhar a zona logo após o navio ter sido atacado.

“O mestre do navio confirmou que estão homens armados no navio e que exigem o pagamento de um resgate para a sua libertação. A Força Naval da União Europeia já transmitiu esta informação aos donos do navio”, refere a EU Navfor, em comunicado, no seu site.

A dona do navio é a empresa Armi Shipping, sediada no Panamá, mas a gestão da embarcação está a cargo da empresa Ship Management, dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com os dados de navegação Equasis, do ministério dos Transportes francês.

Entretanto, as autoridades de Puntland já fizeram saber que enviaram uma equipa especial para libertar a embarcação. A informação foi confirmada, esta quarta-feira, à Reuters, pelo diretor da polícia marinha, Abdirahman Mohamud Hassan.

“Estamos determinados a libertar o navio e a sua tripulação. As nossas forças de segurança foram para Alula. Resgatar navios sequestrados pelos piratas é o nosso dever e vamos fazê-lo”, sublinhou à Reuters, por telefone.

Este é o primeiro ataque de piratas da Somália a uma embarcação comercial desde 2012. Os especialistas consideram que o navio Aris 13 era um alvo fácil, alertando que, devido à ausência de ataques nos últimos anos, os donos das embarcações comerciais não têm tomado as devidas precauções.

Com oito tripulantes a bordo, o Aris 13 enviou um alerta de emergência na segunda-feira, alterou a rota para a cidade de Alula e desligou o sistema que transmite os sinais do seu percurso.

Os ataques de piratas da Somália foram muito freuqentes na primeira década dos anos 2000, tendo atingido um pico em 2011, ano em que foram efetuados 237 ataques ao largo da Somália.

Em outubro do ano passado foram libertados 26 pescadores que tinhma sido raptados, em 2012, por piratas da Somália. Os indívduos descreveram as condições miseráveis em que viveram. Um deles contou que, sem comida, tiveram de comer pássaros, gatos selvagens e até ratos para conseguirem sobreviver.