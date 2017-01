Uma árvore histórica, uma das mais famosas dos Estados Unidos, não resistiu ao mau tempo que se abateu sobre a Califórnia nos últimos dias e caiu no domingo. Chamada de “Pioneer Cabin Tree”, esta sequoia gigante era conhecida porque tinha um túnel no seu tronco.

As tempestades que afetaram a região da Califórnia durante o fim de semana, causando cheias em várias localidades deste estado norte-americano, foram implacáveis para uma das mais icónicas árvores dos Estados Unidos.

Localizada no parque florestal de Calaveras, com 45 metros de altura e 10 de diâmetro, a “Pioneer Cabin Tree” tinha mais de 1000 anos e deliciava turistas de todo o mundo. Muito por causa do seu tronco característico, que tinha um túnel, construído há cerca de 137 anos por um proprietário privado.

Por este túnel, chegaram a passar muitos automóveis, ainda que, recentemente, apenas peões estivessem autorizados a fazer a travessia. E durante anos, os visitantes do parque eram incentivados a cravar os seus nomes no tronco da árvore - uma prática que foi proibida em 1930.

Ora, esta árvore emblemática dos Estados Unidos caiu no domingo, por volta das 14:00, segundo informou Jim Allday, um voluntário do parque florestal.

A Associação de Árvores de Grande Porte de Calaveras divulgou a notícia no Facebook.

As fortes chuvas que afetaram a região no fim de semana inundaram o terreno e o sistema de raízes pouco profundo das sequoias não terá resistido.

Nas redes sociais, os norte-americanos têm lamentado a perda do que consideravam ser um verdadeiro monumento da Natureza.