Santiago Borjas é um piloto que, apesar de passar 800 horas por ano a transportar passageiros num Boeing 767, se decidiu dedicar à fotografia, até porque passou a voar em longo curso e a ter mais horas de "descanso" entre voos. O piloto do Equador começou por captar o pôr-do-sol e hoje tem uma coleção de imagens que partilha através das redes sociais e do blog que criou. No ano passado conseguiu o terceiro lugar numa competição da National Geographic com o prémio Melhor Fotógrafo da Natureza