A colisão de um navio de bandeira de Singapura e outro registado em Gibraltar nas águas do sul da Malásia provocou um derrame de 300 toneladas de petróleo, informaram fontes oficiais.

O navio de Singapura, Wan Hai 301, e o de Gibraltar, APL Denver, colidiram por volta da meia-noite de terça-feira em frente ao porto de Johor, na Malásia, e o derrame alastrou-se a águas singapurenses, de acordo com a Autoridade Portuária de Singapura, citada pela agência Efe.

O APL Denver informou que um dos seus tanques havia sido danificado e que se tinha dado o derrame, o que levou à atuação das autoridades malaias para tentar conter a disseminação de petróleo, com oito embarcações a participar dos trabalhos para limpar os resíduos do hidrocarboneto.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente, que não provocou feridos nem afetou o tráfego marítimo. O estreito de Singapura é uma das passagens marítimas mais movimentadas do mundo.