Dois surfistas foram atacados, um dos quais, aparentemente, por um tubarão branco com quatro metros, na manhã desta segunda-feira, na praia de Cobblestones, em Gracetown, no sudoeste da Austrália, a cerca de 250 quilómetros da cidade de Perth.

A primeira vítima foi um surfista de 37 anos, que foi mordido na parte inferior da perna na praia de Cobblestones, em Gracetown, perto do local onde deveria ocorrer o torneio de surf Margaret River Pro. Eram oito da manhã (1:00 da madrugada, em Lisboa).

Mesmo com uma perna em má condição, o surfista teve a sorte de conseguir apanhar uma onda, apenas com o corpo, conseguindo chegar à praia.

Amigos usaram a corda da prancha como garrote, prestaram-lhe os primeiros socorros, até chegarem equipas de emergência que levaram a vítima para um hospital em Perth. Está internado, em condição estável e deverá ser operado.

O incidente foi de imediato reportado pelos meios de comunicação locais e levou à suspensão temporária do Margaret River Pro, um torneio de surf do circuito mundial.

We have been alerted of a shark incident that occurred near Gracetown. The #MargiesPro is on hold while we work with local authorities. The safety of our surfers & staff is a top priority. We have mitigation protocols in place and will be enhancing those when competition resumes.

