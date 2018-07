Ken Gerke e David Barwise foram pescar no sábado, ao largo da costa australiana, mas acabaram perseguidos por um tubarão branco. O momento foi filmado e partilhado nas redes sociais.

Os dois homens seguiam casa um no seu caiaque quando tudo aconteceu.

Nas imagens, captadas por Ken Gerke, percebe-se que o tubarão esteve muito próximo do seu caiaque. O homem chegou mesmo a bater com o remo na água numa tentativa de afugentar o animal, que aparentava ter entre três a quatro metros.

Está a perseguir-me. Dave, vem aqui por favor. É um tubarão branco gigante. Estou a tremer. Tem um, bom três, possivelmente quatro metros. Eu consigo ouvi-lo a vir. Mesmo a remar, consigo ouvi-lo a bater na parte de trás do caiaque”, ouve-se Gerke a dizer para o colega.

Dave Barwise admitiu, em entrevista ao 9News, que não teve noção do tamanho do tubarão até que o animal se aproximou do seu caiaque.

Tudo não passou de um susto, e os dois escaparam ilesos a esta perseguição. De resto, Gerke afirmou mesmo ao 9News que no próximo fim de semana ele e o colega estarão no mar novamente.

Os pescadores sublinharam, porém, que têm consciência de que o tubarão é quem domina no oceano, reconhecendo que têm uma grande admiração e respeito por esta espécie marinha.