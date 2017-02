Desconhecem-se ainda os pormenores, mas já se sabe que a intenção é de combater os radicais islâmicos do Daesh por todo o mundo. E não apenas no Iraque e na Síria.

O plano preliminar de intervenção foi concebido pelo Pentágono, a estrutura de Defesa norte-americana. E foi entregue esta segunda-feira à Casa Branca.

Jeff Davis, capitão e porta-voz do Pentágono adiantou à imprensa que o plano agora entregue é apenas o princípio de uma estratégia mais ampla.

Caberá agora ao secretário de Defesa, Jim Mattis apresentar a proposta do Pentágono aos membros do Comité de Segurança, o que deverá ocorrer no final desta segunda-feira.

Mais 50 mil milhões para máquina de guerra

Para o próximo ano, o presidente norte-americano fez já saber que quer aumentar em cerca de 9% as despesas militares. Serão mais 54 mil milhões de dólares, mais de 50 mil milhões de euros - ou seja, mais de um quarto dos cerca de 180 mil milhões de euros que constituem o Produto Interno Bruto de Portugal.

Ainda assim, como os dólares também não esticam, haverá uma diminuição da ajuda externa prestada pelos Estados Unidos.

De acordo com fonte oficial da Casa Branca, a proposta de orçamento para o ano fiscal de 2018 da administração de Donald Trump haverá reduções de orçamento em todos os os Departamentos norte-americanos, à exceção dos que estão relacionados com a área da segurança.

O mesmo interlocutor informou ainda que está prevista uma "redução significativa" da ajuda internacional.

Mais dinheiro do que em tempos de guerra

A primeira proposta de orçamento de Donald Trump, que terá de ser negociada e aprovada pelo Congresso, prevê um investimento nos meios militares superior ao que os Estados Unidos gastaram quando suportaram ofensivas militares no Iraque e Afeganistão,.

Anteriormente, falando aos governadores, Donald Trump prometera que o seu orçamento comportaria "um aumento histórico na Defesa para recuperar o empobrecido aparelho militar dos Estados Unidos".