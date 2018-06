O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, já discursou esta sexta-feira, no Parlamento, antes da votação da moção de censura avançada pelo PSOE. Mariano Rajoy deu como certa a sua saída do Governo e felicitou mesmo Pedro Sanchez, que deverá assumir agora a chefia de Governo.

Foi uma honra ter sido presidente do Governo de Espanha. Foi uma honra deixar uma Espanha melhor do que a encontrei. Oxalá o meu substituto possa dizer o mesmo quando chegar o dia dele. É só o que desejo, pelo bem do país."

"Creio que cumpri com o mandato da política, de servir a vida das pessoas. Se alguém se sentiu prejudicado nesta Câmara ou fora dela, peço desculpas", continuou.

Mariano Rajoy agradeceu aos espanhóis e aos companheiros de partido.