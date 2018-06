A moção de censura apresentada pelo PSOE foi aprovada, esta sexta-feira, pelo Parlamento espanhol e Pedro Sánchez torna-se no sétimo presidente do Governo do país.

Depois da votação da moção de censura, que foi aprovada com 180 votos a favor, 169 contra e uma abstenção, o Parlamento ovacionou Pedro Sánchez, que foi cumprimentado por Mariano Rajoy. Alguns deputados gritaram "Si se puede" ("Sim, podemos").

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es investido de la confianza del Congreso de los Diputados como presidente del Gobierno, al aprobarse la moción de censura por mayoría absoluta. 📝 https://t.co/N2GuY5PcuL pic.twitter.com/ajJHtm0cR0 — Congreso (@Congreso_Es) 1 de junho de 2018