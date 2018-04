A justiça peruana confirmou, na quarta-feira, a sentença de dez anos de prisão, decidida em primeira instância, contra um padre católico por pedofilia.

Depois de pronunciar o veredito por "atentado ao pudor contra um menor", o tribunal ordenou a prisão imediata do padre Luis Hernan del Carpio Costa, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Nova Chimbote (norte), de acordo com um comunicado.

O padre, que garantiu estar inocente, foi condenado em primeira instância em 2017, pelo caso ocorrido em 2014. A vítima, uma rapariga que integrava o coro da paróquia, tinha à data 12 anos de idade. O padre foi suspenso, na sequência do escândalo.

O bispo de Chimbote, Angel Simon Piorno, pediu publicamente "perdão pela conduta repreensível" do padre e prometeu assegurar a proteção de "menores e vulneráveis".

Nos últimos anos, vários casos de abusos sexuais de menores por padres e por laicos funcionários de organizações católicas foram divulgados no Peru.

A Igreja católica foi abalada por escândalos de pedofilia, incluindo no vizinho Chile, em vários continentes.

O Papa Francisco reconheceu na quarta-feira ter cometido "erros graves" na avaliação do escândalo de abusos sexuais no Chile, depois de ter conhecido as conclusões de um inquérito, e convidou as vítimas que tinha desacreditado a ir a Roma para que lhes possa pedir perdão.