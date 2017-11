"Ela disse que ia só comprar leite...". A reação de Patrick J. Adams ao noivado de Meghan Markle com o príncipe Harry é já considerada a melhor de todas.

She said she was just going out to get some milk... https://t.co/y7cnM0eC9D

Depois de brincar com o noivado real, o marido de "Rachel Zane", a personagem de Meghan Markle na série Suits, escreveu apenas uma frase antes de passar a uma reação mais séria.

Playing Meghan’s television partner for the better part of a decade uniquely qualifies me to say this: Your Royal Highness, you are a lucky man and I know your long life together will be joyful, productive and hilarious. Meghan, so happy for you, friend. Much love.