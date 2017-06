Um avião da Southwest Airlines foi desviado este domingo, depois de uma passageira ter tentado abrir uma porta durante o voo de Los Angeles para Houston, nos Estados Unidos.

Segundo a ABC, o piloto teve de fazer uma aterragem de emergência no aeroporto internacional de Corpus Christi, onde a tripulação e os passageiros estiveram cerca de cinco horas.

Henrietta Mokwuah estava no voo e viu a passageira a tentar abrir a saída de emergência. A testemunha contou que a mulher “arrancou um pedaço" da porta.

De acordo com a mesma testemunha, a mulher que causou os estragos parecia instável. A passageira já tinha sido vista com comportamentos insólitos por outra pessoa, Terrance Franklin, antes de embarcar, no aeroporto internacional de Los Angeles.

Emergency landing in Corpus Christi on @southwestair flight LAX-HOU due to unruly passenger. Ready to get on home now, please... #hounews pic.twitter.com/IaQAA9tGeU