A imagem da pequena Parker Curry perante o retrato de Michelle Obama, captada por um visitante do Museu Smithsonian National Portrait Gallery e divulgada no Instagram, correu mundo na última semana. Jessica Curry visitou o museu, na quinta-feira da última semana, e quis tirar uma fotografia da filha ao lado do retrato oficial da antiga primeira-dama dos Estados Unidos. A menina, de dois anos, ficou literalmente de boca aberta a olhar para o retrato, sem conseguir tirar os olhos da pintura, nem sequer para olhar para a câmara.

A reação da menina não passou despercebida a outros visitantes do museu. Ben Hines estava na fila, à espera de ver o retrato de Michelle Obama. Achou tão tocante a reação de Parker, que não resistiu a fotografá-la e a publicar a imagem no seu perfil do Facebook.

Foi tão tocante e animador ver essa linda criança a olhar um belo retrato de uma mulher poderosa", explicou Hines, ao jornal Buzzfeed.

Também a artista que pintou o retrato de Michelle Obama publicou no seu perfil do Instagram uma outra imagem da menina. A ex-primeira-dama dos EUA reagiu ao post de Amy Sherald.

Mas Michelle Obama foi além disso e convidou a pequena Parker para um encontro. A menina conheceu finalmente a “rainha do retrato” e até dançou com ela.

A ex-primeira-dama dos EUA postou um registro do momento no Instagram, esta terça-feira à tarde. “Parker, estou muito feliz que por ter tido a hipótese de te conhecer (e de ter dançado contigo)! Continua a ter grandes sonhos e talvez um dia seja eu a olhar para um retrato teu!”, escreveu na legenda.

Michelle Obama publicou uma fotografia do momento e também um pequeno vídeo onde as duas aparecem a dançar a música Shake It Off, de Taylor Swift.