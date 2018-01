A autoridades francesas conseguiram recuperar as jóias roubadas esta quarta-feira, de uma joalharia do Hotel Ritz, em Paris. A informação foi dada por órgãos de informação internacionais, que citam fontes policiais.

O assalto, realizado por cinco homens armado com machados, ocorreu na quarta-feira ao final da tarde. Os assaltantes partiram as vitrinas de uma loja no Hotel Ritz, na Place Vendôme, no centro da capital francesa.

Assim que agarraram as jóias - cujo valor estimado ronda os 4.5 milhões de euros - três dos assaltantes foram detidos pela polícia enquanto tentavam sair das instalações, mas os outros dois conseguiram escapar, fungindo pelas traseiras do hotel, usando um carro e uma mota, respetivamente.

No entanto, um dos assaltantes que fugiu na mota, acabou por embater num peão e deixou cair o saco no chão com as jóias, entretanto recuperado pelas autoridades francesas.

Posso confirmar que todas as jóias roubadas foram encontradas no saco recuperado pelos polícias", disse uma fonte citada pela agência Reuters.

De acordo com a CNN, o outro automóvel, também usado para fuga, foi encontrado carbonizado, nos arredores da cidade. Quanto ao suspeito que terá fugido nele continua a monte.