Pânico é a melhor forma de descrever os momentos que se viveram esta manhã no aeroporto de Orly, em Paris, perto das 8:30, 7:30 em Lisboa.

Um homem tentou agarrar pelo pescoço uma agente de autoridade mas acabou abatido a tiro pelas forças policiais. As autoridades francesas já estão a investigar o caso como ato terrorista e dizem mesmo que o atacante, de 39 anos nascido em Paris, já era conhecido da polícia e dos serviços de informação. Estava, portanto, referenciado.

Como forma de segurança, as autoridades evacuaram o aeroporto tendo retirado cerca de três mil pessoas. As declarações de quem teve que sair a correr retratam o aparato policial no local. Além disso, houve passageiros que foram impedidos de desembarcar dos aviões, que chegaram a aterrar antes ainda de o tráfego aéreo ter sido interrompido.

As autoridades temiam que houvesse algum engenho explosivo, no corpo do homem abatido ou nos arredores, mas tal não se confirmou. Segundo a imprensa local, a polícia quis excluir a possibilidade de o homem que foi abatido não estar sozinho.

Os ministros do Interior e da Defesa dirigiram-se ao local e as autoridades anti terrorismo já anunciaram a abertura de um inquérito.

Nesta altura. já terminou a operação de desminagem levada a cabo para detetar eventuais explosivos. Mas o terminal sul vai continuar encerrado até ao anoitecer. A operação policial mantém-se em curso, aliás continua no terreno um forte contingente policial. As autoridades pedem que as pessoas não se desloquem ao aeroporto de Orly. E os voos estão a ser desviados para outros aeroportos da capital francesa.