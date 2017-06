Arizona, estado norte-americano do sul do país, está a viver num autêntico forno.

Esta segunda-feira, as previsões até mostram que deverá estar um pouco mais fresco, com uma máxima só de 45 graus Celsius. Nada mau, já que as temperaturas têm chegado aos 50 graus.

Verdade seja dita, o estado do Arizona está numa latitude um pouco a sul do paralelo 37º norte, no qual se situa Portugal. Mas as temperaturas que se vivem, sobretudo na capital do estado, Phoenix, têm levado os habitantes a partilhar fotos, experiências e até iniciativas imaginativas. Ora veja:

Conduzir com luvas de forno dá jeito...

It's that time of year again in Arizona 🔥 pic.twitter.com/ciAl0ers3G — Adam Myers (@Adam_Myers99) 21 de junho de 2017

...até para tirar as bolachas que cozem no tabliê.

Derretem os sacos e muito do o que é de plastico...

Salador Dali is smiling at Phoenix

everyone else is in major meltdown#GlobalWarming pic.twitter.com/2N3Zj333XT — #FreeCali NaphiSoc (@NaphiSoc) June 25, 2017

...mesmo que sejam os muros do quintal...

...ou as caixas de correio...

ou as placas que indicam localizações.

Os animais também sofrem com o calor...

...incluindo os escorpiões, habituados ao deserto, que mergulham nas banheiras...

...sendo que até as espécies habituadas ao calor, murcham.

It's so hot in Arizona our cactus melted. It tried to morph into a jumping cholla to dive into the pool. #toohot pic.twitter.com/yFt1HJnyrb — Peter Corbett (@PeterCorbett1) 23 de junho de 2017

E há, claro está, quem aproveite o calor tórrido para aquecer o negócio: "por cada compra, cinco minutos a passear no congelador.

Meanwhile in Phoenix. pic.twitter.com/qwldNJyzUo — You Had One Job (@YouHadOneJ0B) June 26, 2017

O importante parece ser relaxar e esperar que o braseiro passe.