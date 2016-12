Uma fotografia de um menino paquistanês sem-abrigo acompanhado por um cão está a emocionar as redes sociais e já existe uma campanha de angariação de fundos para a criança.

A imagem foi captada por um fotógrafo em Carachi, no Paquistão.

O sorriso genuíno da criança não deixou o homem indiferente. Por ter ficado emocionado com a vida do rapaz, Mohammad Belaal Imran, freelancer, cineasta e fotógrafo no Paquistão, criou uma campanha de angariação de dinheiro para ajudar a criança a sair das ruas.

Eu vi o cão à noite em Bahadurabaad vestido com uma camisola de mangas compridas. Enquanto estava a tentar fotografá-lo este menino aparecer e chamou-o Jaggu Jaggu. O cão seguiu-o freneticamente e a criança começou a brincar com ele. Era inacreditável nunca tinha vista um cão vadio com tal cumplicidade com uma criança de rua. Aquele menino alimenta o animal todos os dias e disse-me que vestiu o Jaggu com a sua camisa porque está frio”, explicou o fotógrafo.

A campanha de angariação de dinheiro tem como objetivo 8500 dólares, cerca de 8130 euros, que serão utilizados para adquirir roupa para a criança, assim como comida, um abrigo e cuidados médicos para o menor e o cão.

De acordo com a explicação do freelancer, em caso do valor ser excedido, o dinheiro será depositado numa conta em nome da criança para que possa ser enviado para a escola de forma a ter um futuro melhor.

Em três dias, foram doados mais cinco mil dólares (cerca de 5.110 euros) para esta causa.