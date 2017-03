Um comandante da Al-Qaeda, que tem sido ligado a inúmeros ataques na sua terra natal, o Paquistão, foi morto num ataque de drone lançado pelos Estados Unidos no dia 19 no leste do Afeganistão. A informação foi confirmada por fontes militares norte-americanas.

A morte de Qari Yasin é a prova de que terroristas que difamam o Islão e atacam deliberadamente inocentes não vão escapar à justiça”, afirmou o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, num comunicado.

Qari Yasin, natural da região paquistanesa do Baluchistão, com ligações ao grupo Tehrik-e-Taliban, foi acusado de ter conspirado o atentado bombista perpetrado a 20 de setembro de 2008 num hotel em Islamabad. O ataque ao hotel Marriott fez dezenas de mortos, incluindo norte-americanos.

A unidade de combate ao terrorismo do Paquistão oferecia cerca de 19.000 dólares por Yasin, pelo seu envolvimento no ataque ao autocarro de uma equipa de cricket do Sri Lanka em 2009, no nordeste da cidade paquistanesa de Lahore.

O ataque a esse autocarro fez com que o Paquistão deixasse de receber provas internacionais da modalidade. Desde então o país tem de realizar os jogos "em casa" nos Emirados Árabes Unidos.