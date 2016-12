Naveed Baloch estava no sítio errado à hora errada. No dia 19 de dezembro, tinha acabado de sair da casa de um amigo e estava a atravessar a rua no centro de Berlim, quando um carro dirigiu-se a ele a alta velocidade. Tentou fugir, mas quando percebeu que era a polícia, deteve-se.

É ele o refugiado paquistanês detido no dia em que um camião abalroou um mercado de natal na capital alemã, matando 12 pessoas e ferindo outras 48. Na altura apenas identificado como Naveed B., era ele o suspeito do ataque.

Na esquadra, despiram-no e tiraram-lhe fotografias.

Quando resisti começaram a esbofetear-me”, contou, numa entrevista que deu agora ao The Guardian por temer pela sua segurança.

O jovem de 24 anos acabaria por ser libertado dias mais tarde por não haver provas de que tivesse estado dentro do camião. A polícia reconheceu que não encontrou sangue ou lesões, apesar da luta sangrenta que o suspeito terá travado com o condutor original do camião quando o furtou.

Agora, vive escondido, teme pela vida e já não se sente seguro no país que o acolheu, em fevereiro, como refugiado de um movimento separatista do Baluchistão.

Membros da sua família no Paquistão terão recebido telefonemas ameaçadores desde que foi divulgada a sua detenção, há uma semana.

Eu e a minha família decidimos que estaríamos mais seguros se falássemos, e quanto mais cedo melhor”, explicou.

Na noite em que foi detido, a polícia trouxe um tradutor que não falava a sua língua nativa mas sim punjabi e urdu. A comunicação foi difícil, mas as autoridades confrontaram-no com o ataque.

Disse-lhes que não sabia o que tinha acontecido e eles disseram-me: “Alguém conduziu um camião contra a multidão matando várias pessoas. Era você que ia ao volante, não era?” Eu disse-lhes calmamente que não sabia conduzir nem sequer pôr um carro a trabalhar. Disse-lhes que havia morte e guerra no meu país e que é por isso que fugi para pedir ajuda. Vocês aqui na Alemanha estão a dar-me alimentação, medicamentos e segurança. São como se fossem a minha mãe. Se acharem que eu estou a fazer essas coisas no vosso país não me devem dar uma morte fácil, devem cortar-me aos bocados devagar.”

Naveed Baloch contou ainda ao jornal britânico como passou aqueles dois dias na prisão. Durante esse tempo só lhe deram chá e biscoitos e dormiu numa cama de madeira sem colchão.

Eu não consegui comer. Os biscoitos eram horríveis e o chá estava frio”, contou.

Quando Baloch foi libertado, as autoridades já procuravam por Anis Amri, o tunisino cujo documento de identificação foi encontrado no camião e que acabaria por ser morto em Milão.

Tal como Baloch, Amri tinha 24 anos e pele escura, mas essas eram as únicas semelhanças.

Quando deixou a prisão, o jovem paquistanês foi levado para um hotel e recebeu ordens para não sair de lá sem informar a polícia, nem voltar ao abrigo de refugiados onde vivia. Não que ainda estivesse sob suspeita, mas porque a sua vida “poderia estar em risco”.

O paquistanês resolveu, esta semana, dar a primeira entrevista na esperança de que, ao contar a sua história, fosse melhor compreendido.