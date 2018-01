Pelo menos 24 crianças morreram desde sexta-feira no norte da Papua Nova Guiné devido a uma doença que ainda não foi identificada, informaram os media locais, nesta terça-feira.

As vítimas são crianças de entre 1 e 10 anos da província de Morobe, na costa norte da ilha da Nova Guiné, a maior do país, segundo a Radio New Zealand.

As autoridades da Papua Nova Guiné consideram a possibilidade de se tratar de tosse convulsa, pneumonia ou malária, indicou um funcionário da saúde à emissora, ressalvando que ainda aguardam pelos resultados dos exames clínicos para determinar a doença que também causou a morte de uma idosa.

Uma equipa médica deve ser destacada no próximo fim de semana para a zona com medicamentos e vacinas.