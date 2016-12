O Papa Francisco foi muito crítico durante a missa de Natal, no Vaticano, este sábado à noite.

Francisco disse que “o Natal está refém do materialismo” no sermão em que lembrou os migrantes e as vítimas da guerra.

“Em vez de estarmos preocupados com as prendas, devíamos olhar para aqueles que são marginalizados”, disse Francisco, recordando que Jesus também foi um migrante.

“Deixemo-nos interpelar pelo Menino na manjedoura. E deixemo-nos interpelar também pelas crianças que hoje não estão deitadas num berço nem agraciadas pelo carinho de uma mãe e de um pai, mas que estão deitadas nas miseráveis manjedouras de dignidade: num abrigo subterrâneo para escapar a bombardeamentos, no passeio de uma grande cidade, no fundo de um barco sobrelotado de migrantes”, disse o Papa Francisco.

E ainda acrescentou que nos devemos "deixar interpelar pelas crianças que não se permite que nasçam, as que choram porque ninguém lhes mata a fome, aquelas que não têm brinquedos nas mãos, mas armas”.

A missa que decorreu no Vaticano esteve rodeada de fortes medidas de segurança. Todos os participantes tiveram de passar por um detetor de metais, segundo a BBC.

Apelo à paz na Síria e na Terra Santa

Já este domingo, o Papa Francisco lançou um apelo à paz “na Síria martirizada onde tanto sangue foi já derramado” pedindo que “as armas se calem definitivamente”.

“É tempo de as armas se calarem definitivamente e que a comunidade internacional se empenhe ativamente numa solução negocial”, declarou o Papa na Praça de São Pedro, no Vaticano, por ocasião da tradicional mensagem de Natal, antes da bênção “Urbi et Orbi”.

O líder religioso apelou ainda à paz na Terra Santa, pedindo que “israelitas e palestinianos tenham a coragem e a determinação de escrever uma nova página da História, onde o ódio e a vingança deem lugar à vontade de construírem juntos um futuro de compreensão recíproca e harmonia”.