O papa Francisco surpreendeu hoje funcionários e clientes de uma loja de artigos ortopédicos em Roma, onde foi comprar pessoalmente uns sapatos novos.

Como já tinha feito no ano passado, quando se deslocou a um oculista para comprar uns óculos novos, o papa comprou na terça-feira à tarde uns sapatos ortopédicos numa loja da rua Gelsomino, noticiaram os meios de comunicação italianos. A rua fica perto do Vaticano.

Os funcionários da loja e outras pessoas que se encontravam no estabelecimento divulgaram nas redes sociais imagens do papa a cumprimentar os presentes, tirar fotos e benzer um crucifixo.

O jornal católico italiano Avvenire apresenta algumas das fotos tiradas durante a passagem do Papa pelo local, “provavelmente para comprar calçado ortopédico".

Francisco já confessou ter problemas de coluna e de ciática, que têm limitado algumas vezes a sua mobilidade.

Em setembro de 2015, o Papa foi trocar as lentes dos seus óculos numa ótica do centro de Roma, perto da famosa ‘Piazza del Popolo’.

#PapaFrancesco fa spese in via del Gelsomino, come una persona qualsiasi. Virale il video postato su Facebook → https://t.co/knVAibhqCy pic.twitter.com/cSxRoHUoYk