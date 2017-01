O Papa exortou os bispos católicos de todo o mundo a fazer tudo o necessário para assegurar que as crianças estarão protegidas de abusos, incluindo os sexuais por parte de membros do clérigo.

A carta, com data de 28 de dezembro, foi divulgada esta segunda-feira pelo Vaticano. De acordo com a agência noticiosa Associated Press, o Papa inclui nas suas preocupações sobre a situação das crianças no mundo, o trabalho escravo, a malnutrição, as carências ao nível da educação e a exploração sexual, incluindo casos de abuso por parte de clérigos.

Na carta, o Papa Francisco condena "os sofrimentos, as experiências e dor dos menores que foram sexualmente abusados por padres".

É um pecado que nos envergonha", considera o Papa, realçando ser inaceitável que "pessoas responsáveis pela proteção dessas crianças destruírem-lhes a dignidade".

"Tolerância Zero" face a abusos sexuais

Expressando o "arrependimento" e pedindo perdão, o Papa denuncia "o pecado do que aconteceu, o pecado de falhar com a ajuda, o pecado de encobrir e negar, o pecado do abuso de poder".

Compromisso completo para assegurar que essas atrocidades não voltarão a ocorrer no nosso meio", é o que exige o papa aos bispos, na carta enviada.

Tenhamos a coragem necessária para tomar todas as medidas necessárias e proteger de todas as formas as vidas das nossas crianças, de forma a que este tipo de crimes nunca mais se repitam", afirma o papa.