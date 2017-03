O Papa Francisco enviou um donativo de 100 mil euros para os pobres da cidade de Alepo, na Síria.

O Vaticano fez saber que o Papa terminou os exercícios espirituais da Quaresma com os membros da Cúria com uma missa pela paz na Síria.

Na ocasião foi anunciada a doação monetária, que resulta de contributos pessoais e de organismos da Cúria Romana.

Graças também ao contributo da Cúria romana, enviou o valor de cem mil euros aos pobres da cidade síria, através de uma espécie de geminação espiritual entre o pregador dos exercícios, o franciscano Giulio Michelini, e o seu irmão de hábito pároco em Alepo, Ibrahim Alsabagh", salienta o jornal oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano.

O retiro de Quaresma do pontífice, com os seus colaboradores mais diretos, começou no domingo em Ariccia, arredores de Roma.

Na tarde dets sexta-feira, o Papa Francisco vai encontrar-se com um grupo de párocos no Vicariato de Roma, numa reunião “estritamente privada”, adiantou o Vaticano.