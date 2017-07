O hospital Bambino Gesù, o hospital pediátrico do Vaticano, ofereceu-se para receber o bebé britânico Charlie Grad, para evitar que sejam desligadas as máquinas que lhe suportam a vida, como pretendem os médicos, contra vontade dos pais.

Charlie tem 10 meses e é uma das 16 crianças no mundo que sofre de uma desordem genética que afeta gravemente o seu desenvolvimento. A doença chama-se síndrome de depleção do ADN mitocondrial (MDDS, na sigla inglesa).

O hospital sugeriu aos pais que pensassem em desligar as máquinas de suporte de vida, uma vez que não havia qualquer tratamento que pudesse melhorar a qualidade de vida da criança. Os pais discordam e mantêm com o hospital uma batalha judicial, para evitar que sejam desligadas as máquinas que prendem Charlie à vida.

Depois de o Papa ter apelado a que o hospital italiano cuidasse de Charlie, a diretora do Bambino Gesù, Mariella Enoc, comunicou, esta segunda-feira, que a instituição está a estudar a possibilidade da transferência de Charlie.

Esta oferta acontece depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter manifestado a sua disponibilidade para ajudar. Os pais de Charlie querem levá-lo para os EUA para um tratamento experimental.

Através do Twitter, Donald Trump declarou que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.