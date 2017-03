Mais de uma dezena de pessoas armadas obrigaram dezenas de manifestantes a terminar um protesto contra a ocupação de uma padaria de portugueses no centro de Caracas.

Fontes da comunidade portuguesa local explicaram à Agência Lusa que ao começo da noite de terça-feira decidiram concentrar-se junto da padaria, para, ao som do toque de tachos, protestar pela ocupação da padaria Mansión's Bakery.

Ao ver o que acontecia, várias pessoas improvisaram cartazes contra a ocupação da padaria e juntaram-se ao protesto, que foi dispersado pelos ‘coletivos' (grupos armados afetos ao regime).

Estávamos a protestar pacificamente, quando apareceram estas pessoas, gritando que as ruas são do povo e não da oligarquia, e atemorizando os manifestantes. Por motivos de segurança corremos e, pelo que me dizem, alguns `coletivos` tentaram entrar nalguns edifícios", explicou uma das fontes.

Diversas fontes dão conta de que pelo menos duas padarias de portugueses foram ocupadas nos últimos dias pelas autoridades, entre elas a Mansión`s Bakery.

Esse estabelecimento foi alvo, no dia 15 de março, de uma fiscalização das autoridades, que encerraram o estabelecimento e o entregaram a grupos de cidadãos dos Comités Locais de Abastecimento e Produção (CLAP), que entretanto mudaram o nome da padaria para "Minka".

Um papel colado na porta dá conta que a padaria é controlada por membros dos Comités Locais de Abastecimento e Produção, produzindo pão que é tirado por uma porta secundária e introduzido numa viatura.

A Superintendência de Preços Justos acusou os proprietários de não cumprirem a nova normativa que obriga as padarias a ter, permanentemente, desde a abertura até ao encerramento, pão disponível para os clientes. Os proprietários e trabalhadores foram ainda impedidos de guardar o dinheiro que se encontrava na caixa registadora.

As autoridades acusaram ainda os proprietários de vender o pão a preços mais altos que os permitidos e de manter o estabelecimento em condições de insalubridade.

No passado domingo o Presidente Nicolás Maduro instou as autoridades a atuarem com severidade contra setores que pretendem obstruir o acesso da população a bens de consumo diário, como o pão.