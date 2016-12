Morreu o panda mais velho do mundo. O urso Pan Pan, de que descendem 140 animais desta espécie perdeu a vida num centro na cidade chinesa de Dujiangyan, informou a imprensa oficial.

Tinha 31 anos, o equivalente a 93 anos nos humanos, e era mais o velho do mundo, depois de em outubro ter morrido em Hong Kong a panda Jia Jia, aos 38 anos.

Pan Pan encontrava-se debilitado, devido à idade: sofria de cataratas, tensão arterial alta, tinha dificuldades em alimentar-se por ter má dentição e em junho passado foi-lhe diagnosticado cancro.

RIP--legendary panda Pan Pan passed away

Giant panda Pan Pan passed away at the age of 31 for tumor at 4:50 am Beijing time on Dec 28th. pic.twitter.com/1BFzVLFWGH