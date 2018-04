A polémica em Espanha com a sentença da Manada continua e desta vez a confusão recai sobre um dos juízes do caso, que condenou cinco homens por abuso sexual de uma jovem de 18 anos em vez de violação.

No relatório, o juiz Ricardo González escreveu que no vídeo, que era uma das provas do julgamento, apenas via os cinco homens e a tal jovem a praticar "atos sexuais num ambiente de folia e regozijo", algo que já levou o Ministro da Justiça a vir fazer críticas em praça pública.

Rafael Catalá, em entrevista à Cope, disse estar surpreendido com o que leu e pelo facto do Conselho Geral do Poder Judicial "não atuar" contra o juiz, que tem um problema particular, embora o mesmo não tenha sido revelado: "Quando todos sabem que este juiz tem algum problema singular, surpreende-me que o Conselho não atue. Não conheço com detalhe o problema e tão pouco seria razoável falar de um problema pessoal."

Perante a insistência no tema, o Ministro da Justiça revelou que "há expedientes abertos" contra o juiz e que no mundo judicial todos sabem dos problemas: "Em Espanha temos 5.500 juízes magníficos e muito profissionais, mas como em todas as corporações há pessoas com dificuldades. Se o Tribunal Superior da Justiça de Navarra conhecia esta situação devia ter atuado preventivamente".

Para o Ministro foram as palavras deste juiz que inflamaram os ânimos dos espanhóis contra a sentença.

"Respeito a sentença, não comentei nada porque me parece um bom exercício num assunto tão delicado e difícil. [Sobre as palavras do juiz] Uma sentença de 340 folhas não pode ter 200 com um voto particular e com expressões inadequadas, que é o eu penso que gerou uma grande revolta social. Podia ter-se atuado preventivamente e nesse aspeto o Conselho tem responsabilidade".

Milhares de pessoas têm protestado nos últimos dias em várias cidades contra a sentença que envolve um grupo de jovens, intitulados La Manada, acusados de violação em grupo durante as festas de Pamplona. O tribunal condenou-os, não por violação, mas por abuso sexual, o que implica uma pena de prisão mais leve. Foram condenados por nove anos de prisão por abuso sexual e não por 22 anos, algo que aconteceria se fosse considerada violação.