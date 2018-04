Um tipo de erva daninha, que costuma formar uma espécie de bola de pêlo gigante, invadiu em massa, esta segunda-feira, as ruas da cidade de Victorville, na Califórnia, e deixou os moradores assustados. A população está a acostumada a ver uma ou outra bola desta erva ser arrastada pelo vento, como testemunham os filmes de cowboys. Mas tantas de uma vez nunca tinha acontecido.

Milhares de bolas gigantes deixaram carros e casas debaixo de um manto de ervas secas, que terão sido arrastadas pelos ventos fortes dos últimos dias.

De acordo com o The Guardian, um dos moradores ficou duas horas preso dentro da própria casa e só conseguiu sair depois das autoridades e serviços de emergência terem tomado conta da ocorrência e terem retirado as bolas de erva da frente da porta de sua casa. Estima-se que entre 100 a 150 habitações terão sido afetadas.

Normalmente esta cidade, por estar localizada a noroeste do deserto de Los Angeles, é afetada por este tipo de fenómeno, mas nunca com estas dimensões.

Normalmente encontramos algumas a voar na rua ou algo assim, mas nunca tantas. Nunca foi tão mau como agora. É uma invasão, definitivamente", disse uma moradora, Tanya Speight, citada pelo The Guardian.

O departamento de bombeiros, em conjunto com uma empresa especializada estiveram no local e ajudaram a remover as milhares de ervas acumuladas.

The wind blew this monster in yesterday near uptown. #tumbleweed pic.twitter.com/CKDZlGZEWE — Jill Brown (@jillguarinobrow) April 18, 2018