O presidente do Irão, Hassan Rohani, disse esta quarta-feira que Israel “só entende a linguagem da força”, depois de 60 palestinianos terem sido mortos pelo exército israelita durante protestos junto à fronteira com a Faixa de Gaza.

O regime sionista não é um regime comprometido com a moralidade e as normas internacionais, só entende a linguagem da força”, disse Rohani numa reunião do executivo, segundo um comunicado da Presidência.