Um palestiniano esfaqueou, esta sexta-feira, mortalmente uma turista britânica num elétrico na cidade velha de Jerusalém, informou a polícia israelita, que deteve o atacante.

A turista, uma jovem de 25 anos, foi levada do local do ataque em “estado crítico”, acabando por morrer no hospital.

Segundo as autoridades, o ataque aconteceu perto da cidade velha, onde milhares de pessoas acorrem para as celebrações da Páscoa judaica.

O atacante, segundo os serviços de segurança interna israelita Shin Bet, é Jami Tamimi, 57 anos, residente em Jerusalém-leste.