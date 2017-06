Um jovem, “aparentemente menor de idade”, tentou invadir com um veículo o Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da presidência do Brasil. As autoridades informaram que o jovem foi detido na quarta-feira.

Michel Temer, que assumiu definitivamente a presidência em agosto na sequência da destituição de Dilma Rousseff, vive no Palácio de Jaburu, localizado a cerca de 1,5 quilómetros de distância.

A tentativa de invasão do Palácio da Alvorada ocorreu pelas 19:00 (23:00 em Lisboa) quando o jovem ignorou a orientação para reduzir a velocidade e se identificar.

De acordo com a imprensa brasileira, o soldado do Exército que estava no local disparou então contra a viatura.

O jovem fez embater o veículo contra a grade de proteção que dá acesso ao recinto, segundo o Gabinete Institucional da Presidência da República.