O Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD, de direita), do primeiro-ministro Mark Rutte, deverá vencer as eleições desta quarta-feira, de acordo com as primeiras projeções à boca das urnas.

Uma sondagem do canal estatal NOS dá conta de uma vitória do VVD, que deverá conseguir 31 assentos parlamentares, dos 150 possíveis. Ainda assim, são menos 10 lugares que em 2012.

Segundo a agência Reuters, o Partido da Liberdade, islamofóbico e de extrema-direita, liderado por Geert Wilders deverá ficar em segundo lugar, com o mesmo número de lugares que outros dois partidos: 19.

Os resultados finais só serão conhecidos à meia-noite (23:00 em Lisboa).