Quase 2.500 pessoas foram assassinadas durante o mês de janeiro na Venezuela, segundo dados do Observatório Venezuelano de Violência (OVV), organização não-governamental (ONG) que insiste na necessidade de o Estado tomar medidas para travar a criminalidade violenta.

Isto representa uma média de 80 mortes violentas por dia, o que indica um aumento em relação ao ano anterior quando a média foi de 78", disse o presidente do OVV, Roberto Briceño León, aos jornalistas, em Caracas.

"Não estão incluídas as mortes naturais, as causadas por acidentes, nem suicídios", frisou.

O presidente do OVV, Roberto Briceño León, lamenta que o governo venezuelano não divulgue números oficiais sobre as mortes, que possam ser comparados com os das ONG.

Segundo León, corria o ano de 2003 quando foram divulgados números oficiais pela última vez.