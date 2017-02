Cerca de 190 mil pessoas receberam ordens para abandonar as suas casas devido ao risco de colapso da barragem do lago Oroville, norte da Califórnia, a mais alta dos EUA.

Avisos de evacuações foram emitidos às 15:30 (00:30 em Lisboa) para as cidades de Oroville, Gridley, Live Oak, Marysville, Wheat Land, Yeba City, Plumas Lake e Olivehurst.

Como escreve a Associated Press, depois de semanas com muita chuva, a barragem atingiu a capacidade máxima e a água teve de ser libertada por um descarregador de emergência. No entanto, foi detetada uma fissura no descarregador, o que levou ao alerta.

Evacuação imediata para as zonas baixas de Oroville (…) Isto não é um exercício”, escreveu a polícia de Butte County no Twitter.

O departamento californiano dos recursos hídricos tinha avisado momentos antes que a barragem “podia colapsar na próxima hora”.

EMERGENCY EVACUATION: Auxiliary spillway at Oroville Dam predicted to fail within the next hour. Oroville residents evacuate northward. — CA - DWR (@CA_DWR) 13 de fevereiro de 2017

Para evitar o desastre, alguma da água da barragem foi libertada e com a ajuda de helicópteros foram deitadas pedras na zona danificada do descarregador, para esconder a fissura.

Às 22:00 (6:00, em Lisboa) a situação parecia estar controlada, ainda que as autoridades continuem a avisar que o perigo não desapareceu.

A Guarda Nacional vai enviar oito helicópteros para ajudar na reconstrução do descarregador e já há cerca de 23 mil soldados disponíveis para serem enviados para o local.

A estrutura foi construída entre 1962 e 1968 e é a maior dos EUA. Serve para armazenamento de água, geração de energia hidroelétrica e controlo de cheias.