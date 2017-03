O homem abatido este sábado de manhã no aeroporto de Orly, em Paris, depois de ter atacado uma agente da polícia, terá gritado “estou aqui para morrer por Alá, vai haver mortes”, afirmou o procurador de Paris.

Em conferência de imprensa, François Molins afirmou que o homem de 39 anos, identificado como Ziyed Bem Belgacem tinha consigo uma shotgun e uma mochila com gasolina.

Molin acrescentou que o homem usou a arma para abrir fogo num café durante a fuga à polícia, a mesma que utilizou para roubar o carro que o levou até ao aeroporto.

O agressor terá agarrado uma agente, que serviu como escudo para o proteger de outros militares durante dois minutos, antes de ter sido abatido com três tiros.

Ziyed Belgacem tinha consigo, ainda, cocaína, um exemplar do Corão – o livro sagrado do Islão -, 750 euros em dinheiro, um maço de cigarros e um isqueiro.

O homem encontrava-se em liberdade condicional desde setembro, sob vigilância das autoridades. O atacante terá sido radicalizado em 2011, altura em que esteve preso.

Ziyed Bem Belgacem estava sob controlo judicial desde março de 2016, depois de uma série de assaltos. Estava em liberdade condicional desde setembro”, disse Molins.

Molins destacou a eficácia das autoridades francesas no ataque desta manhã e garantiu que três pessoas já foram detidas.

A aparente radicalização do suspeito, bem como o local escolhido para o ataque, ditaram que o caso será tratado como um ataque terrorista, acrescentou Molins.

Uma centena de voos adiados

Uma centena de voos, dos 400 programados, foi adiada no aeroporto, na sequência do encerramento temporário da estrutura, disse o diretor do aeroporto, Franck Mereyde.

Apesar de os dois terminais de Orly terem sido reabertos ao longo do dia, as companhias aéreas não tiveram pessoal suficiente para recuperar a normalidade que, segundo o responsável, só será restabelecida no domingo de manhã.

O terminal Sul, onde se registou o tiroteio, foi o último a abrir de forma progressiva, depois das 14:00, uma hora após de se ter iniciado a atividade na zona Oeste.