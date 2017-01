A famosa Orca, Tilikum, morreu na passada segunda-feira, em Orlando, nos Estados Unidos. O comunicado foi feito pelo parque aquático SeaWorld, onde o animal vivia há 25 anos. Pensa-se que tenha morrido com 36 anos.

We’re saddened to announce the passing of Tilikum, a beloved member of the SeaWorld family for 25 years. https://t.co/T7Y3fTgecp pic.twitter.com/vLfpi5szCc