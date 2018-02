Donald Trump teceu duras críticas a Oprah Winfrey, considerando-a “muito insegura” e “tendenciosa”, na sequência da emissão do programa 60 Minutes, da CBS, deste domingo. O presidente dos Estados Unidos da América reagiu de imediato nas redes sociais, reforçando a sua vontade de defrontar a apresentadora norte-americana nas eleições presidenciais de 2020.

Oprah moderou um grupo de discussão formado por 14 pessoas, que debateu, entre outros temas, as declarações de Trump sobre os “países de merda”, a estabilidade do magnata norte-americano e a sua aptidão para o cargo que ocupa, bem como as acusações de comportamento sexual inapropriado.

De entre todos os participantes, metade votaram em Trump nas eleições de 2016.

Após a emissão do programa, Donald Trump não tardou a comentá-lo através do Twitter.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de fevereiro de 2018