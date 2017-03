A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade disse, esta quarta-feira, na ONU que o "tráfico de seres humanos é uma ofensa à dignidade e integridade do ser humano e uma das mais serias violações de direitos humanos".

Catarina Marcelino participava em Nova Iorque num debate aberto do Conselho de Segurança sobre tráfico de seres humanos, organizado pelo Reino Unido, que contou com a participação do secretário geral da ONU, António Guterres, e aconteceu à margem da 61.ª sessão da Comissão para Estatuto da Mulher (CSW).

O governante declarou que "todos os anos milhões de homens, mulheres e crianças são vitimas de tráfico para diferentes tipos de abuso e exploração" através de "uma realidade complexa, que envolve redes criminosas transnacionais" e que, por isso, o problema "exige uma ação coletiva".

A responsável lembrou que aqueles que são apanhados em situações de conflito e de crise humanitária são "desproporcionalmente mais vulneráveis", como acontece com as pessoas refugiadas.

Em declarações à agência Lusa, Catarina Marcelino explicou que, "com os movimentos que atualmente existem na Europa, este é um tema muito importante."

É preciso estarmos muito atentos às redes de tráfico porque, com estes grandes movimentos de pessoas indocumentadas, acabam também por aumentarem estas redes", explicou a responsável.

No seu discurso, a secretária de Estado notou também o aumento de tráfico em que a violência sexual é usada "por grupos extremistas violentos como uma tática de guerra" e sublinhou que "o crime de tráfico de pessoas é normalmente pouco registado e denunciado".

Temos de combater a cultura de impunidade para aqueles que cometem estes crimes, os responsáveis têm de ser encontrados e entregues a justiça", disse.

Catarina Marcelino pediu também aos países que ainda não assinam o Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, que o façam de imediato.

A secretária de Estado terminou dizendo que Portugal fez "esforços significativos" neste campo, lembrando a criação, em 2008, do Observatório do Tráfico de Seres Humanos e o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que já vai na sua terceira edição.