As negociações de paz para a Síria mediadas pela ONU recomeçaram hoje em Genebra, depois de um mês de pausa, com todas as delegações presentes, mas com poucas expectativas de progressos.

O enviado especial da ONU, Staffan de Mistura, esteve hoje na Turquia, para pedir aos responsáveis turcos que usem a sua influência sobre a oposição para avançar no sentido de um acordo.

De Mistura esteve na quarta-feira em Moscovo, para diligências semelhantes junto de dirigentes russos, aliados do regime de Bashar al-Assad.