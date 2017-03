Dia 23 de março celebra-se o Dia Mundial da Meteorologia e este foi o dia escolhido pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM), criada em 1950 pelas Nações Unidas, para apresentar o novo Atlas Internacional das Nuvens.

Este atlas foi publicado, pela primeira vez, em 1896 e tinha apenas 28 imagens. Considerado um livro de culto dos apaixonados por este tipo de fenómenos, não é atualizado desde 1987. Desta vez o atlas será digital.

Entre as novas nuvens identificadas está, por exemplo, as asperitas. São formações parecidas com a superfície do mar quando as águas estão agitadas. Há vídeos registados por caçadores de tempestades e divulgados nas redes sociais que mostram este fenómeno.

Além das asperitas, também foram incluídas no documento mais quatro características complementares de nuvens: cavum (com um furo), cauda, fluctus e murus.

Nuvem perfurada - Lusa/EPA

No novo atlas das Nações Unidas foi também identificada uma nova espécie – entre outras fórmulas, as nuvens também são divididas em espécies, tal como os animais – a cúmulo-nimbo. Esta é uma nuvem em forma de tubo, enrolada na horizontal. É também incluída a nuvem beavertail que, normalmente, surge ligada a grandes tempestades.

Há ainda espaço para mais cinco tipos de nuvens especiais. Em quatro situações, estão relacionadas com fatores localizados que levam à formação destas nuvens: as cataractagenitus (formam-se perto de cataratas), as flammagenitus (observadas junto a fontes de calor elevado como, por exemplo, incêndios florestais); as silvagenitus (típicas em florestas tropicais) e as homogenitus (formam-se a partir dos rastos de condensação deixados pelos aviões). Há ainda as homomutatus (nuvens existentes que se modificam por causa dos aviões).

Veja o vídeo divulgado pela OMM:

O porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Aemet) e especialista em nuvens, Rubén del Campo, explicou que os meteorologistas utilizam desde o século XIX uma nomenclatura científica que junta formas e disposições adotadas pelas nuvens, em alguns grupos.

"Inspira-se na taxinomia que Linneo aplicou aos seres vivos e, como aquela, utiliza termos em latim", referiu.

Existem dez géneros, 15 espécies, nove variedades e nove características suplementares de nuvens cuja combinação permite classificar os tipos de nebulosidade observada no céu a partir de qualquer ponto do mundo.

Rubén del Campo disse que as nuvens têm "um papel decisivo no estado do tempo a curto prazo" mas, as observações atuais são insuficientes para explicar a forma como as nuvens vão influenciar o clima futuro.

"São uma das principais incertezas no estudo das alterações climáticas", acrescentou.

O sistema internacional de classificação de nuvens nasceu em 1803 com o britânico Luke Howard, um meteorologista que publicou um ensaio sobre a modificação das massas de nuvens. Atualmente, são conhecidos 100 tipos de nuvens somando todas as combinações possíveis entre as diferentes categorias.