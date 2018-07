O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou hoje ter ouvido “relatos inimagináveis de matança e violação” de refugiados rohingya que fugiram de Myanmar para o Bangladesh desde agosto de 2017 para escapar à violência.

Numa mensagem publicada na rede Twitter, Guterres afirmou que as centenas de milhares de refugiados que se encontram em campos no distrito de Cox’s Bazar, e que hoje visitou, querem “justiça e um regresso seguro a casa”.

In Cox’s Bazar, Bangladesh, I’ve just heard unimaginable accounts of killing and rape from Rohingya refugees who recently fled Myanmar. They want justice and a safe return home. pic.twitter.com/FmbNKRdVKk

Nothing could’ve prepared me for the scale of crisis and extent of suffering I saw today in Cox’s Bazar, Bangladesh. I heard heartbreaking accounts from Rohingya refugees that will stay with me forever.

My appeal to the int’l community is to step up support. pic.twitter.com/jP3vv3IIbs

— António Guterres (@antonioguterres) 2 de julho de 2018