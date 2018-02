Um grupo de 14 Organizações Não-Governamentais (ONG) internacionais afirmou esta terça-feira que as eleições presidenciais no Egito, previstas para o final de março, não são livres nem justas.

Para as ONG, estas eleições são "uma farsa no meio de uma onda de repressão dos direitos humanos”.

Os aliados do Egito devem agora falar publicamente para denunciar estas eleições, que são uma farsa, em vez de continuar o apoio inquestionável a um Governo que preside à pior crise de direitos humanos do país em décadas", referem as ONG em comunicado.