No dia a seguir ao Natal, o corpo de Oleg Erovinkin foi encontrado no banco de trás do seu carro, um Lexus preto, em Moscovo. Num primeiro momento, a autópsia não determinou as causas da morte. Só depois, a versão oficial atribuiu o óbito a um ataque cardíaco.

Mas as dúvidas e as suspeitas persistem. Porque, por exemplo, para além do facto do corpo ter sido encontrado na parte de trás do carro, tudo indica que o general Erovinkin foi um contato do ex-espião britânico Christopher Steele, considerado o autor de um relatório sobre Donald Trump, encomendado pelos serviços de segurança norte-americanos.

Dias antes de ser empossado, Trump foi confrontado com o dossiê, tal como o seu antecessor Barack Obama. Aí se reportavam ligações do atual presidente a Vladimir Putin, além de uma passagem em 2013 por Moscovo, com uma alegada festa no hotel Ritz Carlton envolvendo prostitutas.

Trump negou tudo e considerou que o relatório só continha falsidades e que fazia parte de uma campanha para o desacreditar. Dias depois, o presidente russo fez por vir em sua ajuda e desmentiu igualmente as acusações constantes no dossiê.

A ligação Erovinkin

No relatório feito pelo antigo espião britânico do MI6, são referidas várias informações de uma fonte próxima de Igor Sechin, um ex-vice-primeiro ministro russo, atualmente gestor da Rosneft, uma companhia estatal de petróleos.

O falecido general Erovinkin era um assessor muito próximo de Sechin, daí se presumir que terá sido ele a fonte que passou informações ao britânico Christopher Steele para fazer o relatório sobre Trump.

Com estes relacionamentos, crescem as suspeitas de que Erovinkin poderá ter sido assassinado, por ter sido a "toupeira" que passou informações confidenciais.

O jornal britânico The Telegraph, que tem seguido o caso com particular atenção, cita um perito em questões ligadas à área de segurança na Rússia, de seu nome Christo Grozev, que descreveu num seu blog as ligações entre o falecido Oleg e o agora empresário Sechin.

Pessoas conhecedoras têm-me descrito Erovinkin, alternadamente, como "o tesoureiro de Sechin" ou como "o correio entre Putin e Sechin". Uma coisa que todos parecem concordar - em público e em privado - é que Erovinkin era o colaborador mais próximo de Sechin", escreve o analista.

Grozev, que dirige um escritório de informações na Bulgária, arrisca mesmo que a morte de Erovinkin se pode dever a tudo, menos a causas naturais.