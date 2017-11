O Iraque lançou esta quinta-feira no deserto a derradeira operação militar para eliminar os últimos redutos do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no país.

O exército, a polícia federal e [as forças paramilitares do] Hachd al-Chaabi começaram, esta manhã, uma vasta operação para ‘limpar’ a região [desértica] de Al-Jazira, que se estende pelas províncias de Salaheddine, de Ninive e de Al-Anbar”, anunciou o general Abdelamir Yarallah, do Comando Conjunto das Operações (JOC), que integra as forças que combatem o EI no Iraque.

Trata-se da segunda fase da ofensiva lançada para ‘limpar’ zonas desérticas do oeste do Iraque na fronteira com a Síria de membros do grupo extremista Estado Islâmico.

Em comunicado, o JOC indicou que, em breve, irá facultar mais detalhes sobre a operação em curso.

Na terça-feira, o primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, afirmou que “em breve” ia anunciar o final das operações militares no deserto ocidental, para “garantir as fronteiras” do país, e declarar “o dia da vitória de todos os iraquianos”.

Al Abadi, também líder das Forças Armadas, esclareceu nesse dia, na conta oficial na rede Twitter, que tinham acabado “militarmente com o Daesh [acrónimo em árabe de Estado Islâmico] no Iraque” e que os povos e cidades iraquianos tinham sido libertados.

Não obstante, há ainda uma área despovoada do noroeste do Iraque, junto à fronteira com a Síria, que não se encontra sob controlo das forças governamentais, as quais têm vindo a apertar o cerco aos extremistas avançando no norte, em Ninive , e no oeste, em Al-Anbar.

Ao longo do ano passado, as tropas e milícias iraquianas, apoiadas pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, recuperaram das mãos do EI quase a totalidade dos seus domínios no Iraque, incluindo a sua “capital”, Mossul, no norte do país, expulsando os extremistas em julho na sequência de uma dura ofensiva de mais de nove meses.

O Irão anunciou na passada terça-feira a derrota do Estado Islâmico na Síria, após a conquista da cidade de Albukamal.

O Irão apoiou o regime do presidente sírio, Bashar al Assad durante os últimos anos, com assessores militares e principalmente elementos dos Guardas da Revolução e combatentes voluntários xiitas.