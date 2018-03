A polícia do Texas alertou as populações para que não abram encomendas e alertem as autoridades se se depararem com algum pacote à porta de casa que não estejam à espera. Um alerta que surgiu depois de três bombas explodirem, na cidade Austin, no estado do Texas, Estados Unidos, quando eram abertas encomendas. Os incidentes, que a polícia pensa estarem ligados, fizeram um morto e dois feridos.

As autoridades estão a considerar a hipótese de as três explosões estarem ligadas e terem motivações raciais. Três das vítimas são negras (entre elas um adolescente negro que morreu) e pelo menos uma outra é hispânica.

As duas explosões que aconteceram esta segunda-feira são em tudo similares à que aconteceu há 10 dias e matou um homem negro de 39 anos. As vítimas saíram de casa e econtraram à porta um pacote, que explodiu quando lhe pegaram.

As autoridades estão particularmente preocupadas porque Austin, capital do estado do Texas e uma metrópole de dois milhões de pessoas, prepara-se para receber centenas de milhares de visitantes para o festival South by Southwest, um evento sobre meios interativos, cinema e música que se realiza anualmente desde 1987.

Por isso mesmo, o governador do Texas ofereceu já uma recompensa de 15 mil dólares por qualquer informação que conduza a um suspeito.

Quero assegurar a todos os texanos, e especialmente aos de Austin, que os agentes da força pública local, estadual e federal estão a trabalhar diligentemente para encontrar os responsáveis desses crimes atrozes", disse o governador Greg Abbott em comunicado.

Os investigadores não encontraram evidência de terrorismo. As autoridades acreditam que os pacotes, descritos como caixas de aspeto sem importância, foram depositados durante a noite e não foram enviados por correio ou qualquer outro serviço de entrega.