Um sismo de magnitude 6 atingiu esta terça-feira o sul do arquipélago de Nicobar, situado no oceano Índico, a norte da ilha indonésia de Sumatra, sem que as autoridades tivessem registado danos ou fosse emitido alerta de tsunami.

O serviço geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica mundial, localizou o hipocentro a dez quilómetros de profundidade no leito marinho.

O mesmo organismo situou o abalo a 238 quilómetros de Misha, nas Ilhas Nicobar, e a 341 quilómetros de Banda Aceh, no extremo norte de Sumatra.

As ilhas Andamão e Nicobar fazem parte dos denominados territórios da União da Índia, que dependem do governo central e se encontram em frente às costas da Birmânia e da Tailândia.

Em 2004, um sismo no norte de Sumatra gerou um tsunami que causou mais de 226 mil mortos numa dezena de nações banhadas pelo Oceano Índico.