A morte do físico britânico Stephen Hawking foi assinalada por milhares de utilizadores nas redes sociais, e desde logo por responsáveis de marcas globais. O seu trabalho na área da relatividade e dos buracos negros destaca-se no seu vasto percurso enquanto cientista, a sua dimensão humana fez dele uma pop star e a história de vida de alguém que viveu mais de 50 anos com uma doença, a a ELA, depois de lhe terem sido dados apenas dois anos de vida. Tinha 76 anos de idade e faleceu na sua casa, em Cambridge, Reino Unido.

"O mundo perdeu uma mente bonita e um brilhante cientista", disse o CEO da Google, Sundar Pichai.

The world has lost a beautiful mind and a brilliant scientist. RIP Stephen Hawking — Sundar Pichai (@sundarpichai) 14 de março de 2018

"Perdemos hoje um dos grandes", escreveu o CEO da Microsoft, Satya Nadella, acrescentando que "o legado e o brilho" de Hawking's viverão para sempre.

O dono da Virgin Galactic, em 2017, convidou o cientista para uma viagem ao espaço, que Stephen Hawking prontamente aceitou. Esta quarta-feira, a empresa publicou uma nota a homenageá-lo. "Um dia triste para todos na Virgen Galactic. O professor Stephen Hawking fazia parte da nossa família desde o primeiro dia. O seu apoio à abertura do Espaço, o seu entusiasmo para voar, humilde e inspirado".

A sad day for all at Virgin Galactic. Professor Stephen Hawking was part of our family from day one. His support for opening space, his enthusiasm to fly, humbled and inspired. RIP Professor and thank you for all you have given us. https://t.co/ps9pBAHjeG — Virgin Galactic (@virgingalactic) 14 de março de 2018

Os astronautas Scott Kelly e Chris Hadfield também saudaram a obra de Hawkings.

Genius is so fine and rare. Goodbye Professor Hawking. You inspired and taught us all. pic.twitter.com/9Drdnv2eEe — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 14 de março de 2018

O criador dos Simpsons, que o imortalizou na popular série, também prestou homenagem ao cientista.

.@TheSimpsons RIP Stephen Hawking. A sense of humor as vast as the universe. pic.twitter.com/528kWRhfVR — Al Jean (@AlJean) 14 de março de 2018

A cantora Katy Perry assinalou no Twitter o desaparecimento de Hawking, dizendo: "Há um grande buraco negro no meu coração.